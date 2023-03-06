В Электростали, Ступине и посёлке Тучково появились первые три магазина сети "Магнит" формата "жёсткий дискаунтер".
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Это принципиально новый формат продажи продуктов, который, в первую очередь, рассчитан на "рациональных" покупателей (а точнее, тех, кто покупает товары только по скидкам и считает каждый рубль).
Конечно, всем уже известны дискаунтеры типа "Светофора", магазинов "Победа" и более мелких региональных сетей, "Магнит" же предлагает усовершенствованную идею жёсткой экономии на еде.
Не менее чем половина всего ассортимента подобного магазина будет состоять из товаров под собственными торговыми марками, при этом в магазинах будут отсутствовать кассиры, никаких специалистов по выкладке товаров не будет и в помине, а весь представленный ассортимент будет расположен либо на полу на деревянных палетах, либо в размещён на элементарных системах хранения.
Отдельно упоминается про наличие так называемой "холодной комнаты" для хранения "молочки" и скоропортящихся продуктов.
Уже в ближайшее время магазины формата "жёсткий дискаунтер" появится ещё 15 городах Московской области.
Вывеска у сети простая, не запоминающаяся и ни о чём не говорящая - "B1".