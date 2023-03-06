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Запад готовится к разделу Украины надвое после завершения конфликта - National Review
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На страницах издания National Review появилась довольно интересная статья за авторством Ноа Ротмана.

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Он, как и многие другие в последнее время, вновь и вновь обращается к теме того, когда закончится конфликт на Украине и чем он, собственно говоря, закончится.

По его словам, уже к концу лета никаких двусмысленностей в фактической ситуации не останется, США и Европе придётся смириться с тем, что на их границах возникнет "новое государство", которое можно будет назвать "дестабилизированным".

Ротман считает, что и Париж, и Берлин, и Лондон в конце концов согласятся с этим фактом и с помощью существенного уменьшения военной помощи заставят правительство Украины заключить мир.

При этом военные эксперты, которые на Западе комментируют конфликт, на 1000% уверенны в том, что, даже с учётом всеобъемлющей военной помощи стран НАТО, вернуться к границам 1991 года попросту невозможно.

Скорее всего, в проигрыше останутся и страны Прибалтики, а также Польша, которые громче всех в мире продвигают лозунг об уничтожении России.

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#запад готовится к разделу украины надвое после завершения конфликта - national review
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