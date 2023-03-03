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В Ингосстрах спрогнозировали доллар выше 200 рублей в 2025 году
Эксперты «Ингосстрах-Инвестиций» сделали еще ряд прогнозов
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Эксперты, представляющие "Ингосстрах-Инвестиции", прогнозируют стоимость американской валюты в 200 руб в 2025 году.

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На 2024 год прогноз чуть менее страшный - 140 руб за 1 доллар США.

Для того, чтобы составить поведенческую модель валюты, эксперты взяли во внимание текущую экономическую ситуацию и сопоставили её с условиями кризисных периодов 2014 - 2016 годов.

Именно тогда курс американской валюты в России с 30 руб поднялся почти до 90, но затем откатился до 50.

В целом, проведение данных параллелей и позволило аналитикам сделать столь смелое заявление.

Далеко не все согласны с такой точкой зрения.

Например, Александр Исаков, экономист Блумберг, считает, что в истории страны уже были периоды сильного ослабления курса рубля и обычно они были связаны с минимальными ценами на нефть, но при этом у Банка России остаются действительно рабочие инструменты (прежде всего, в виде увеличения процентных ставок по депозитам), которые позволяют держать ситуацию под контролем.

Аналитики "Ингосстраха" всё же продолжают настаивать на негативном сценарии дальнейшего развития страны и считают, что в его основе лежит снижение экспорта энергоресурсов, санкции и общая мировая рецессия.

Уже сейчас экспорт товаров из России уменьшился на 150 млрд долларов, а падение доходов от продажи нефти и газа вообще пока что даже не подсчитали.

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#аналитики спрогнозировали доллар выше 200 рублей в 2025 году
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