Недавно стартовавший российский шутер Atomic Heart безусловно стал заметным событием в игровой индустрии всего мира.
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Игра прочно обосновалась в Топах, а хейтеры не устают искать причины, по которым действительно прекрасную игру с неподражаемой советской эстетикой необходимо срочно запретить и придать анафеме.
Западные ценители игр, которые, несмотря ни на что, с удовольствием играют в Atomic Heart, обратили внимание, что в одной из сцен игры была показана серия советского мультфильма "Ну, погоди!" в которой речь шла о выставке культур народов мира.
На этой воображаемой выставке присутствует статуя аборигена, вот она и вызвала целый шквал негатива, из-за чего полностью всю игру признали расистской.
Более-менее адекватная аудитория зарубежных геймеров даже устроила некий троллинг хейтеров в Твиттере, критикуя так называемых "пробужденцев" и доказывая им то, что не нужно в любом событии прошлого на планете видеть "триггеры, намёки и двусмысленность".
Даже легендарный советский мультфильм способен вызывать негативные эмоции у заокеанской публики.