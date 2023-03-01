Везде по стране, за исключением Москвы

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Похоже, что далеко не во всех секторах технологической инфраструктуры России удаётся так уж быстро и эффективно победить санкции и внедрить 100% импортозамещение.

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Эксперты рынка предоставления мобильных услуг связи заявляют о том, что в целом по стране скорость мобильного интернета упала примерно на 7% по сравнению с аналогичным периодом начала прошлого года.

Такая тенденция замечена во всех без исключения регионах России, кроме столицы.

Известны и причины.

Опрошенные сотрудники мобильных операторов заявляют о том, что начал сказываться существенный дефицит сетевого оборудования, которое перестали ввозить в страну ещё с прошлого года.

Те же элементы сетевых узлов, которые ещё остались на складах, чаще всего в приоритетном порядке распределяются на Москву и Московскую область, чем дальше регион от столицы, тем реже там происходит обновление оборудования несмотря на рост трафика в крупных городских агломерациях.

При этом официальная позиции тройки операторов (МТС, Мегафон и Вымпелком) такая: "никакого снижения скорости нет, всё хорошо, не о чем волноваться".

Решить проблему с дефицитом оборудования сложно.

Скорее уж существенно улучшить ситуацию можно за счёт выделения новых частот и увеличения парка базовых станций, но это, естественно, приведёт к увеличению стоимости тарифов на обслуживание, что, в конечном счёте, обойдётся в дополнительные расходы простых абонентов.

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