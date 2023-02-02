В период с 5 по 6 февраля 2023 в Пекин нанесёт визит Госсекретарь США, Энтони Блинкен, который попытается договориться с китайским руководством о взаимовыгодном разрешении накопившихся проблем.
реклама
Журналисты предполагают, что, вероятнее всего, официальному Пекину будет выставлен последний ультиматум:
- либо отказ от дружбы с Россией и в награду более мягкий вариант восстановления территориальной целостности Китая;
- либо неминуемый "украинский сценарий" на Тайване.
Основные факты таковы - уже много месяцев напряжённость в азиатско-тихоокеанском регионе возрастает, американские генералы наперебой готовятся к войне с Китаем и утверждают, что основные события по возвращению Тайваня в родную гавань намечены на 2024 год.
Именно в этот период в США состоятся очередные президентские выборы и общая возможность оперативного принятия стратегически важных решений в этот период будет ограничена.
Сейчас же американские дипломаты занимаются тем, что срочном порядке собирают коалицию стран в лице Южной Кореи, Тайваня и Японии, которые должны стать своего рода "азиатской версий НАТО" и противодействовать влиянию Китая.
Скоро мир узнает, удастся ли Госсекретарю США убедить Китай хоть в чём либо, ведь всем понятно, что отказа от притязаний на Тайвань и резкий разворот Китая от России по своей вероятности события- "единороги".