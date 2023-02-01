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Зоозащитница из США выгуливала теленка на Красной Площади
Она решила "показать ему столицу России"
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Гражданка США по имени Алисия Дэй была задержана прошлой ночью патрулём на Красной площади в Москве во время того, как она, не скрывая улыбки, выгуливала телёнка прямо в сердце столицы РФ (сообщает инфоканал в Telegram "112").

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Конечно же, прогулка оказалась очень недолгой, женщину задержали и доставили в отдел.

Ей теперь грозит штраф, административный арест или обязательные работы.

35-летняя Алисия из США известна своей активной позицией по защите животных, особенно тех, кого гарантированно готовят на убой животноводческие хозяйства.

Такие "перфомансы" для неё в порядке вещей.

В 2019 году она спасала свиней от забоя в пригороде Лондона и потом начала снимать квартиру вместе со спасенными свиньями, затем она спасала баранов в Варшаве, теперь вот добралась и до России.

По её словам, телёнка ей продали через платформу Avito с доставкой в Реутов, где, собственно, и проживает американка.

После этого она решила "показать телёнку Красную Площадь".

По сути, Алиса постоянно нигде не проживает, ведёт кочевой образ жизни и всегда, когда есть такая возможность, устраивает подобные крайне спорные "представления".

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В Британии ядерный реактор на атомной подлодке Vanguard отремонтировали с помощью суперклея

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#гражданка сша выгуливала теленка на красной площади #зооактивисты #красная площадь
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