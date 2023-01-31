При проверке клей "не справился" и всем участникам "ремонта" теперь грозит уголовная статья

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Британское издание The Sun сообщает о том, что в ходе проверки готовности подводной лодки типа Vanguard (атомной, между прочим) после семилетнего ремонта были найдены болты, закреплённые с помощью суперклея!

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Они конкретно удерживали изоляцию, которая расположена на трубках охлаждения ядерного реактора!

Причём журналистам издания стало известно, что разгильдяйство выявили совершенно случайно и если бы не "счастливый случай", то атомная подлодка так бы и отправилась в поход на "честном слове и цианокрилате".

Представители Минобороны Британии был просто в ярости и поручили немедленно начать расследование в отношении тех рабочих, которые так "прекрасно" отремонтировали одну из четырёх имеющихся атомных подводных лодок когда-то Великой Британии.

При детальном изучении особенностей инцидента выяснилось, что во время затяжки болтов к ним было приложено такое большое усилие (про динамометрические ключи никто не слышал), что шляпки не менее чем семи крепёжных изделий оказались совершенно срезанными.

Чтобы скрыть "косяк", ремонтники-умельцы попросту срезали поврежденные шляпки и заменили их на новые, также отрезанные, но уже без следов повреждений, которые и приклеили по месту с помощью суперклея.

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