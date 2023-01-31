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"Полупроводниковая блокада" России потерпела крах
Санкции так и не смогли оставить россиян без электроники и микрочипов
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После всем известных событий февраля 2022 года в России начался невиданный ранее ажиотаж касательно разноформатной электроники и возможного её дефицита.

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Особенно остро в марте-апреле 2022 года стоял вопрос о приобретении процессоров, видеокарт и жёстких дисков как для простых обывателей, так и для промышленных центров обработки данных.

Действительно, на фоне новостей об уходе зарубежных компаний с рынка РФ, ушлые дельцы немало заработали на опасениях остаться вовсе без компьютеров, но недавний отчёт Таможенной Службы Российской Федерации приятно удивляет.

Несмотря ни на какие санкции и ограничения (а их было огромное количество) именно в секторе импорта электроники, страна смогла в 2022 году по финансовым объёмам размера полупроводникового импорта опередить год 2021.

С февраля по сентябрь 2022 года финансовый объем импорта микрочипов составляет примерно 2,5 млрд долларов США!

Мало того, тенденция к увеличению объёмов импорта различных микрочипов в Россию набирает обороты и приобретает лавинообразный характер.

Объёмы ввоза электроники к концу 2022 года продолжали увеличиваться, хотя все мыслимые и даже немыслимые санкции против страны давно приняты.

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