Крупнейший таблоид Великобритании, издание The Sun, выпустило материал, в котором Вооружённые силы страны высказывают значительные опасения по поводу того, что «затрофееные» британские танки модели Challenger 2 в руках российских военных станут кладезем секретной информации о тонкостях создания совершенно тайной композитной брони для этих машин.
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Ни для кого не секрет, что, помимо тотального уничтожения подобной техники, будут предприниматься попытки по захвату одного или нескольких танков для того, чтобы детально изучить его устройство и боевые возможности.
Больше всего «британские ученые» берегут «рецепт» композитного сплава брони, используемого в конструкции бронемашины.
Опасения британцев связаны с тем фактом, что при неминуемом захвате российскими военными английских танков модели Challenger 2 русские военные специалисты обязательно получат доступ к образцам новейших технологий Британии, системам связи и наведения.
Какие именно способы реагирования на неизбежную ситуацию потери танков прорабатывает Великобритания, и зачем страна вообще отправляет эти машины Киеву, если так боится за свои секретные разработки, остается большой загадкой.