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"Рецепт" секретной композитной брони танков Challenger 2 под угрозой захвата на Украине
Что делать и как быть при получении российскими войсками "трофейных" Challenger 2 - очень волнующая тема
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Крупнейший таблоид Великобритании, издание The Sun, выпустило материал, в котором Вооружённые силы страны высказывают значительные опасения по поводу того, что «затрофееные» британские танки модели Challenger 2 в руках российских военных станут кладезем секретной информации о тонкостях создания совершенно тайной композитной брони для этих машин.

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Ни для кого не секрет, что, помимо тотального уничтожения подобной техники, будут предприниматься попытки по захвату одного или нескольких танков для того, чтобы детально изучить его устройство и боевые возможности.

Больше всего «британские ученые» берегут «рецепт» композитного сплава брони, используемого в конструкции бронемашины.

Опасения британцев связаны с тем фактом, что при неминуемом захвате российскими военными английских танков модели Challenger 2 русские военные специалисты обязательно получат доступ к образцам новейших технологий Британии, системам связи и наведения.

Какие именно способы реагирования на неизбежную ситуацию потери танков прорабатывает Великобритания, и зачем страна вообще отправляет эти машины Киеву, если так боится за свои секретные разработки, остается большой загадкой.

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