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DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Мошенники на Авито возвращаются к "классическим" схемам обмана
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Желание заработать мошенническим способом не искоренить ничем.

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Для этого "способа обогащения" традиционно используются площадки размещения объявлений и самая крупная из них, платформа Avito, в авангарде.

На площадке попадаются карточки действительно интересных "экземпляров".

Например, некий неизвестный продавец из Новочеркасска предлагает купить беспроводной электрический удлинитель, оснащённый "новейшими технологиями", да еще и поддерживающий стандарт Wi-Fi 7 в диапазоне частот 6 ГГц, рассчитанный на 3 кВт мощности, который позволит избавиться от лишних проводов.

При этом цена столь высокотехнологичного оборудования составляет более 4000 руб!

И ведь при всей очевидности мошенничества наверняка из десятков миллионов соотечественников найдётся тот, кто действительно поверит в существование такого "чудо-прибора" и совершит покупку.

Схема обмана с использованием несуществующих "разработок инженеров" стара как мир, это уже давно "классика" обмана, но даже при всей осведомлённости масс о ней, всё равно находятся люди, которые попадаются на уловки и становятся жертвами обмана.

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3060 дешевле 30тр в Ситилинке
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<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
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13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
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12900K за 40тр с началом в Ситилинке
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Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

За пост начислено вознаграждение
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#мошенники #беспроводной удлинитель #мошенники авито
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