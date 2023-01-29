Ставка на доверчивых граждан, до которых еще не дошла цифровизация

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Желание заработать мошенническим способом не искоренить ничем.

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Для этого "способа обогащения" традиционно используются площадки размещения объявлений и самая крупная из них, платформа Avito, в авангарде.

На площадке попадаются карточки действительно интересных "экземпляров".

Например, некий неизвестный продавец из Новочеркасска предлагает купить беспроводной электрический удлинитель, оснащённый "новейшими технологиями", да еще и поддерживающий стандарт Wi-Fi 7 в диапазоне частот 6 ГГц, рассчитанный на 3 кВт мощности, который позволит избавиться от лишних проводов.

При этом цена столь высокотехнологичного оборудования составляет более 4000 руб!

И ведь при всей очевидности мошенничества наверняка из десятков миллионов соотечественников найдётся тот, кто действительно поверит в существование такого "чудо-прибора" и совершит покупку.

Схема обмана с использованием несуществующих "разработок инженеров" стара как мир, это уже давно "классика" обмана, но даже при всей осведомлённости масс о ней, всё равно находятся люди, которые попадаются на уловки и становятся жертвами обмана.

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