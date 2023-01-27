Пресс-секретарь Совета Национальной Безопасности США сетует на нехватку "реактивного топлива"

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История с передачей танков Абрамс на Украину начинает обрастать логистическими подробностями.

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Пресс-секретарь Совета по нацбезопасности, Джон Кирби, комментируя решение США по отправке танков М1 Абрамс в зону конфликта на Украине, сказал, что существует реальная опасность того, что переданные танки останутся без топлива для их заправки!

Вопрос с обеспечением Абрамсов необходимым топливом нужно решать в первую очередь, считает он.

Кирби заявил - "Специальный газотурбинный двигатель, который устанавливается на М1 Абрамс, работает на не менее специальном реактивном топливе, поэтому существует совершенно особенный вид топлива, который положен для заправки этой ультимативной техники и нужно убедиться в том, что появится специальный трубопровод и в прямом, и в переносном смысле слова, который будет обеспечивать доступность этого топлива на полях".

Также с мнением Кирби согласен и отставной майор-танкист Армии США Спенсер.

Он также заявил, что что вопрос с обеспечением топливом танков Абрамс является основным, касающимся их реального эффективного применения.

"Обычного дизельного топлива для Абрамсов совершенно недостаточно, даже сейчас украинская техника стоит в длинных очередях на заправку, что уж говорить о том, как будут реально эксплуатироваться Абрамсы, которые известны своей топливной прожорливостью!".

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