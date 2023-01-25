Последние недели в Интернете ведётся активная полемика по поводу того, передадут ли Западные страны и США тяжелые вооружения, в том числе танки, в зону конфликта на Украине или же нет?
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При этом на фоне стопроцентного медийного эффекта «помощи», фактическая работа по передаче бронетехники упирается в детали.
Так, к теме подключились американские средства массовой информации, которые собрали наиболее вероятные сценарии развития событий от своих проверенных источников, в том числе в Пентагоне.
В их пересказе дальнейшее развитие ситуации выглядит несколько иначе, чем подается в новостных лентах.
Газета «Вашингтон Пост» сообщает, что даже при положительном решении об отправке танков могут потребоваться многие месяцы и даже годы, прежде чем эта техника реально будет доставлена.
С журналистами «Вашингтон Пост» согласны и коллеги из новостного отдела телеканала ABC, которые в разговоре с неназванным американским военным чиновником также получили подтверждение, что танки Абрамс не могут быть развёрнуты для скорейшего применения. На это потребуется «около года».
В этот временной интервал включены затраты на обучение экипажей, а также на заключение необходимых контрактов между властями США и производителями.
Если говорить о количестве техники, которую собираются передать, то здесь прогнозы примерно такие - речь может идти о передаче от 30 до 50 танков Абрамс, которые сейчас сосредоточены на территории Польши.