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DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Российские банки охватила противосанкционная "стикерная" лихорадка
Платежные стикеры нужны всем, свежо-модно-молодёжно и никаких ограничений на оплату
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Сразу несколько крупных финансовых учреждений России, а, говоря попросту, банков, объявили о том, что они готовят к выпуску собственные фирменные платёжные стикеры, которые в скором времени (это значит прямо вот завтра) будут доступны всем желающим.

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Будем откровенными - первыми вариант с внедрением специальной «платёжной наклейки», которая решает сразу несколько «санкционных» проблем с оплатой, придумали в банке «Тинькофф».

Они уже более месяца как выпустили специальный стикер для оплаты через TinkoffPay.

В чём суть?

Специальная наклейка на смартфон оснащена встроенным чипом NFC и может быть защищена юзерским пин-кодом для безопасности.

Она является своего рода промежуточной прослойкой между телефоном и конечным получателем средств (кассой).

Если телефон пользователя-плательщика не оборудован NFC или же хочется воспользоваться заблокированной из-за санкций платёжной системой, то платёжный стикер решает эту проблему в 100 случаях из 100.

По оценкам экспертов, в скором времени объём распространения платёжных стикеров в России можно будет измерять десятками миллионов экземпляров!

Представители «Альфа-банка» заявляют, что платёжные стикеры - элегантное и простое решение для всех владельцев iPhone, которые не могут из-за санкций воспользоваться преимуществами оплаты через систему ApplePay.

В скором времени на рынке ожидается появление иных форм-факторов, которые реализуют указанный функционал оплаты.

Появятся платёжные браслеты, кольца, брелоки и другие мелкие аксессуары.

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В ЕС хотят не конфисковывать замороженные средства РФ, а инвестировать их в банки и получить $3 млрд

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это такая вода , что потом окажется ошибкой на сайте.
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