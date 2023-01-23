Председатель Европейского Совета Мишель вдруг озаботился дальнейшей судьбой замороженных российских государственных активов.
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Он призвал «придать новый импульс» дискуссиям о том, как распорядиться $300 млрд незаконно отнятых у РФ средств.
Идея, высказанная Мишелем, наполнена оригинальностью.
Он предлагает вместо немедленной конфискации $300 млрд долларов законных средств России инвестировать эти немалые деньги куда-нибудь руками европейских депутатов и получить до $3 млрд долларов дивидендов по вкладу.
Если учесть, что базовая процентная ставка ЕЦБ сейчас составляет 2,5% годовых, а к лету её повысят до 3,5% (чтобы побороть инфляцию), то за 2023 год Евросоюз может заработать на инвестиции украденных денег около трёх миллиардов долларов!
Эксплуатация чужого и грабёж в чистом виде.
При этом отдельные страны Европы уже объявили о том, что конфисковывать российские активы они не собираются, в Евросоюзе нет подобной юридической базы и такие действия незаконны.
Поэтому и родилось столь феноменальное «временное решение» - пока российские капиталы заблокированы, нужно извлечь из них максимальную прибыль - разместить их на депозитах в коммерческих банках и заставить украденные деньги приносить Евросоюзу пассивный доход.
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