Усилия клиента титанические, но миллион он так и не получил

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3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

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3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

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3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Необычная, но такая типично российская, история произошла с одним из клиентов МТС-Банка.

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Он решил поучаствовать в промоакции банка под названием «Накьюарь на миллион».

По условиям розыгрыша, победителем должен был стать тот, кто за месяц совершит максимально возможное число платежей через систему СБП с использованием QR-кодов.

Минимальная сумма платежа в этом случае должна быть не меньше, чем 10 руб.

Прежде чем серьёзно заняться розыгрышем, клиент несколько раз обратился в банка с вопросом, можно ли совершать неограниченное количество платежей по 10 руб с использованием QR-кодов и не станет ли это препятствие для участия в акции.

Несколько раз служба поддержки клиентов МТС-банка уверила его, что всё в порядке.

После этого, в погоне за миллионом клиент за 12 дней совершил примерно 11.000 платежей по 10-15 руб каждый с использованием QR-кодов.

Когда стало ясно, что он явно близок к победе, возникли сложности.

Счет клиента заблокировали за «отмывание денег» - он слишком много совершил «подозрительных» транзакций!

Ни скрины переписки, ни документы, ни доводы логики и разума МТС-банк в расчет так и не принял, один миллион платить отказался, но предложил клиенту работу, должность Автотестировщика, но не более.

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