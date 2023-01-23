Необычная, но такая типично российская, история произошла с одним из клиентов МТС-Банка.
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Он решил поучаствовать в промоакции банка под названием «Накьюарь на миллион».
По условиям розыгрыша, победителем должен был стать тот, кто за месяц совершит максимально возможное число платежей через систему СБП с использованием QR-кодов.
Минимальная сумма платежа в этом случае должна быть не меньше, чем 10 руб.
Прежде чем серьёзно заняться розыгрышем, клиент несколько раз обратился в банка с вопросом, можно ли совершать неограниченное количество платежей по 10 руб с использованием QR-кодов и не станет ли это препятствие для участия в акции.
Несколько раз служба поддержки клиентов МТС-банка уверила его, что всё в порядке.
После этого, в погоне за миллионом клиент за 12 дней совершил примерно 11.000 платежей по 10-15 руб каждый с использованием QR-кодов.
Когда стало ясно, что он явно близок к победе, возникли сложности.
Счет клиента заблокировали за «отмывание денег» - он слишком много совершил «подозрительных» транзакций!
Ни скрины переписки, ни документы, ни доводы логики и разума МТС-банк в расчет так и не принял, один миллион платить отказался, но предложил клиенту работу, должность Автотестировщика, но не более.
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