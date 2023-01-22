Слово «Мумия» теперь официально под запретом в Британском музее, крупнейшем музее мира, а ещё в Национальном музее Шотландии это слово теперь тоже табу.
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Местные деятели посчитали, что слово «Мумия» неуважительно характеризует останки древних египетских правителей, термин, якобы, является унижающим человеческое достоинство определением и (внезапно) возвращает современную Великобританию во времена колониального прошлого.
О таких изменениях в терминологии сообщает издание Daily Mail.
Вместо слова «Мумия» теперь и навечно необходимо использовать политически корректный вариант «обращения» к музейным экспонатам - либо «мумифицированные останки», либо «мумифицированный человек».
Теперь посетителям музеев нельзя произносить слово «мумия» под угрозой штрафа.
А еще, оказывается, определение «Мумия» для многих является отсылкой к голливудским (и не только) фильмам ужасов про монстров, что тоже нехорошо.
Следующим шагом властью Британского Музея логично запретить Голливуд.
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