Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Слово "мумия" теперь под запретом в музеях Великобритании
Мало в слове "мумия" политкорректности, мало
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Слово «Мумия» теперь официально под запретом в Британском музее, крупнейшем музее мира, а ещё в Национальном музее Шотландии это слово теперь тоже табу.

реклама

Местные деятели посчитали, что слово «Мумия» неуважительно характеризует останки древних египетских правителей, термин, якобы, является унижающим человеческое достоинство определением и (внезапно) возвращает современную Великобританию во времена колониального прошлого.

О таких изменениях в терминологии сообщает издание Daily Mail.

Вместо слова «Мумия» теперь и навечно необходимо использовать политически корректный вариант «обращения» к музейным экспонатам - либо «мумифицированные останки», либо «мумифицированный человек».

Теперь посетителям музеев нельзя произносить слово «мумия» под угрозой штрафа.

А еще, оказывается, определение «Мумия» для многих является отсылкой к голливудским (и не только) фильмам ужасов про монстров, что тоже нехорошо.

Следующим шагом властью Британского Музея логично запретить Голливуд.

Что еще интересного почитать:

Ровно 99 лет назад умер вождь мирового пролетариата В.И. Ленин

"Сбер" в Крыму запустил оригинальные "кочующие" банкоматы

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Лидер Китая в новогоднем обращении к нации завуалированно предостерег США от агрессивных шагов

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#мумия #британский музей #музеи великобритании #слово &quot;мумия&quot; теперь под запретом в музеях великобритании
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Евгений Пригожин ответил, почему Вагнер является самой результативной ЧВК
15
Белорусский "Горизонт" представил полупрозрачный телевизор с коммерческой стоимостью
10
Украинские военные модифицировали тарелки Starlink и установили их на разведывательные дроны
14
Илон Маск заявил, что на Twitter работают 2300 сотрудников и тысячи подрядчиков
+
В сети появились фото российских Су-34 на учениях в Беларуси с противокорабельными ракетами Х-35У
3
В России наладили серийный выпуск уникальной газовой турбины на 110 МВт – Siemens уже не актуальна
11
Почему российские геймеры покупают дорогие видеокарты NVIDIA – брендовый MSI против бюджетного Palit
15
21.01.2023 новолуние будет самым близким к Земле за более чем 1000 лет
+
Зеленский уже открыто требует передать Украине танки Leopard
12
Макдональдс по ошибке выдал клиенту вместо еды пакет с $5 000 наличными
2
Несмотря на «потолок цен» на российскую нефть, цены на американских заправках продолжают расти
12
61 видеокарта AMD Radeon RX 6900 ХТ сгорела по вине майнера – геймеры могут остаться без компенсации
11
Авторы Red Dead Redemption 2 наградили одного из своих фанатов за напоминание о проблеме
1
Морские пехотинцы США победили робота DARPA, спрятавшись под картонной коробкой
2
Покупатели дорогих материнских плат Z790 сталкиваются с проблемами интернет соединения
4
Чип M2 Pro с 19-ядерным GPU только на 12% уступает M1 Max в тесте Metal
1
Intel не рассматривала возможность расширения производственных мощностей в Китае
+
CableMod анонсирует свой адаптер питания GeForce RTX 4090 упрощающий прокладку кабелей
3
Первый малый модульный ядерный реактор прошёл сертификацию
5
Продажи компьютеров Huawei в прошлом году выросли
+

Популярные статьи

Перспективы Challenger 2 в СВО, пробьет ли его броню Т-90 или британец станет гегемоном на поле боя
98
Почему Шольц отказывается передать Украине Leopard-2 – чего боится канцлер Германии
63
В США объяснили, почему Украине не нужны американские и немецкие танки M1 Abrams и Leopard-2
19
Почему новый стратегический ракетоносец АПЛ Columbia так тревожит Пентагон
5
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Январь)
2
Радиаторы, которые нам запомнились - для видеокарт и процессоров
52
Мини-ПК от Beelink: SEi12 и SER6 для фанатов Intel и AMD
29
Тесты не тесты или о чем молчат техноблогеры
67
Небольшой обзор туалетной бумаги ECO-nomi произведенной в Грузии
50
Западные танки сами по себе не изменят ход противостояния на Украине
28

Сейчас обсуждают

Лёха
12:00
Ну хотя бы одно предложение или пару, что бы подогреть интерес.
Небольшой обзор туалетной бумаги ECO-nomi произведенной в Грузии
Romulox
11:57
Ты опять выходишь на связь?
Небольшой обзор туалетной бумаги ECO-nomi произведенной в Грузии
Mekanika
11:57
Дата? Где дата? Когда уже ждать соски в инсте то? xD
Facebook* и Instagram* разрешат изображения обнаженной женской груди
Уцы
11:56
Да тогда вся интрига потеряется. Ждем братишка, релиз моей статьи, там не будет никакой туалетной бумаги, чисто по компьютерной тематике!
Небольшой обзор туалетной бумаги ECO-nomi произведенной в Грузии
Макс Лесков
11:54
Му́мия — сохранённое бальзамированием тело. Вот идиоты, их якобы толерантность уже стала конкретной и опасной крайностью
Слово "мумия" теперь под запретом в музеях Великобритании
Chimbal
11:54
"тебя рядом не оказалось" - правильно, ведь зарвавшийся клоун с копрофильскими наклонностями это смотрящий в зеркало, то есть ты. "не я выложил обзор сортирки" - но ты поднял тему говна и копрофилии,...
Небольшой обзор туалетной бумаги ECO-nomi произведенной в Грузии
Лёха
11:53
Кусочек из статьи выложи сейчас. Хочу оценить насколько сильно ты обгадил геймеров.
Небольшой обзор туалетной бумаги ECO-nomi произведенной в Грузии
geepnozeex
11:51
автор дегенерат
Steam Deck протестировали в новых играх — чувствуется нехватка производительности процессора
Chimbal
11:50
"Так это нормально, ты привык уже когда тебя унижают" - и ты не угадал, бычно я просто оставляю в одиночестве быдло которое лезет со своим говном ко мне под статьи, нет смысла всерьез разговаривать с...
Небольшой обзор туалетной бумаги ECO-nomi произведенной в Грузии
Уцы
11:50
Нет. там будет очень много вопросов, потому что я там обосрал всех геймеров и обозвал их конченными даунами. Это я раньше старался делать качественно, А если такую парашу про туалетные бумаги пропус...
Небольшой обзор туалетной бумаги ECO-nomi произведенной в Грузии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем