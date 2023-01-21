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Ровно 99 лет назад умер вождь мирового пролетариата В.И. Ленин
21 января 1924 года согласно официальным архивным документам
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Ровно 99 лет назад, 21 января 1924 года, умер Владимир Ильич Ленин.

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Фигура знаковая и демоническая для России.

Человек, кардинально изменивший сразу несколько веков российской истории.

До сих пор смерть Ильича овеяна огромным количеством таинственных фактов и спекуляций на тему того, умер ли Ленин на самом деле или же просто покинул страну.

На момент смерти вождю мирового пролетариата было всего 53 года, его тело до сих пор хранится в Мавзолее на главной площади Москвы.

По поводу подробностей смерти Ленина версий существует великое множество, но основные из них следующие:

- отравление ядовитым свинцом долгое время;

- поражение (опять же, отравленными) пулями с использованием яда кураре;

- отравление грибами;

- Ленина не умер, это его двойник, а настоящий Ленин покинул страну вместе с Троцким.

И ещё много и многое другое.

На тему тайны смерти Ленина издано великое множество книг, но почти 100 лет спустя никто так и не разгадал все тайны жизни и смерти Ленина.

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#в и ленин #ленин #ровно 99 лет назад умер вождь мирового пролетариата в.и. ленин #смерть ленина #тайны смерти ленина
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