Компания ASRock анонсировала необычную «железку», которая превратит материнскую плату на чипсете В650 в материнскую плату с чипсетом Х670.
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Довольно необычный продукт и действительно небанальное решение.
Внешнюю плату назвали «Х670 Xpansion Kit» и она представляет собой «карточку» PCI Express, которая превращает тележку AMD В650 в плату на чипсете Х670, вернее, в ей аналог.
Таким образом, теоретически можно купить относительно дешёвую плату, а затем докупить данный модуль, превращая её в продукт гораздо более высокого класса.
На платье очевидно наличие двух слотов для подключения SSD по разъёму М.2, есть три порта Usb-A, парочка разъёмов SATA и 10 Гб RJ 45.
Обязательно стоит отметить, что данный продукт серийным не является.
Также важно и то, что данная плата расширения будет работать только с некоторыми системными платами производства ASRock, потому что для правильного функционирования данной карточки необходим специальный порт.
Х670 Xpansion Kit уже произошел все проверки, но на рынок данное устройство ещё не попало.
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