Министр финансов Джанет Йеллен обещает "экстренные меры"

США в очередной раз достигли потолка национального долга.

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Сейчас, как и много раз до этого, перед финансистами США стоит выбор - объявить дефолт или снова увеличить предел долговых обязательств.

Министр финансов США уже заявила о том, что ведомство предпринимает «чрезвычайные шаги», которые должны помочь избежать «виртуального дефолта». Эти шаги, в первую очередь, коснутся выплат в государственные фонды. Первыми на очереди пострадают медицинский фонд и фонд социального страхования.

При этом чиновники всех мастей бьют тревогу и требуют как можно скорее вернуть уверенность инвесторов в финансовую устойчивость США.

Впрочем, всем было давно ясно, что достижение любого назначенного потолка по госдолгу США это лишь вопрос времени.

Консерваторы требуют резко снизить военные расходы, а конкретно помощь Украине. Республиканцы выступают за то, чтобы вновь поднять потолок госдолга, но это всё политика.

Что же касается чисто экономической формулы происходящего, то тут всё предельно прозрачно: до тех пор, пока государственный долг США рассчитывается в долларах, которые печатаются внутри США, то представить себе ситуацию, при которой в Америке случится дефолт, можно только в фантастическом сне.

Лучше уж надеяться на то, что «печатный станок» сломается.

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