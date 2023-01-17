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Пентагон выпустил доклад с анализом более 500 случаев обнаружения НЛО
Вы не поверите, но пришельцы маскируются под воздушные шарики и пакеты из супермаркетов
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Пентагон опубликовал официальный доклад, в котором тщательно проанализированы более 500 случаев, якобы, встречи жителей США с НЛО.

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Почти половина из упоминаемых прецедентов на самом деле оказались: стаями птиц, летающими пакетами из супермаркета, надувными шарами и беспилотными летательными аппаратами.

Что касается остальных упомянутых свидетельств, то объяснений для них пока нет.

В реальности всё оказалось очень банально - часто за «встречу с НЛО» принимают различные летательные аппараты, которые проходят тестирование на многочисленных полигонах армии США.

Отдельно в пиаре «встреч с пришельцами» виноваты СМИ – они распространяют вообще не проверенную информацию и тем самым легенды о «неминуемом вторжении инопланетян» на Землю обрастают уж вовсе дикими подробностями.

Также скептики Пентагона указывают, что, как только на планете Земля началось массовое внедрение носимой электроники, оборудованной видеокамерами и фотоаппаратами, случаи «встречи с инопланетянами» стало происходить всё реже и реже.

Одни говорят, что инопланетяне просто боятся камер, а другие утверждают, что «не заснял, значит не было».

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