Вы не поверите, но пришельцы маскируются под воздушные шарики и пакеты из супермаркетов

MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62

<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Пентагон опубликовал официальный доклад, в котором тщательно проанализированы более 500 случаев, якобы, встречи жителей США с НЛО.

реклама

Почти половина из упоминаемых прецедентов на самом деле оказались: стаями птиц, летающими пакетами из супермаркета, надувными шарами и беспилотными летательными аппаратами.

Что касается остальных упомянутых свидетельств, то объяснений для них пока нет.

В реальности всё оказалось очень банально - часто за «встречу с НЛО» принимают различные летательные аппараты, которые проходят тестирование на многочисленных полигонах армии США.

Отдельно в пиаре «встреч с пришельцами» виноваты СМИ – они распространяют вообще не проверенную информацию и тем самым легенды о «неминуемом вторжении инопланетян» на Землю обрастают уж вовсе дикими подробностями.

Также скептики Пентагона указывают, что, как только на планете Земля началось массовое внедрение носимой электроники, оборудованной видеокамерами и фотоаппаратами, случаи «встречи с инопланетянами» стало происходить всё реже и реже.

Одни говорят, что инопланетяне просто боятся камер, а другие утверждают, что «не заснял, значит не было».

Что еще интересного почитать:

Нефть и газ на экспорт принесли в бюджет РФ дополнительно 2,5 триллиона рублей доходов в 2022 году

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Новая идея Ирана и России - "Персидская криптовалюта"