Новгородцы "по-нефтликсовски" вызывают вопросы

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Произошло неожиданное.

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Оказывается, по мнению сотрудников Netflix, древний Новгород населяли преимущественно темнокожие жители.

Об этом мы узнали из нового сезона сериала на тему викингов под названием «Викинги:Вальхалла».

Зрители немало удивились тому, сколь необычен облик типичного жителя Новгорода. Конечно, рассуждать об исторической достоверности всего, что снимает Netflix, было бы не совсем верно, там несколько иные понятия о мире и его истории.

Но выглядит такой подбор актёров довольно комично, на что зрители проекта по всему миру не один и не два раза обращали внимание, оставляя соответствующие комментарии в сети.

Это далеко не первый скандал, который сопровождает данный сериал.

В первом сезоне на роль правительницы известной столицы викингов под названием Каттагат была выбрана также темнокожая актриса.

Впрочем, всё исполнено в точном соответствии с законами американского кинематографа - инклюзивность везде и всюду.

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