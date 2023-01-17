Произошло неожиданное.
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Оказывается, по мнению сотрудников Netflix, древний Новгород населяли преимущественно темнокожие жители.
Об этом мы узнали из нового сезона сериала на тему викингов под названием «Викинги:Вальхалла».
Зрители немало удивились тому, сколь необычен облик типичного жителя Новгорода. Конечно, рассуждать об исторической достоверности всего, что снимает Netflix, было бы не совсем верно, там несколько иные понятия о мире и его истории.
Но выглядит такой подбор актёров довольно комично, на что зрители проекта по всему миру не один и не два раза обращали внимание, оставляя соответствующие комментарии в сети.
Это далеко не первый скандал, который сопровождает данный сериал.
В первом сезоне на роль правительницы известной столицы викингов под названием Каттагат была выбрана также темнокожая актриса.
Впрочем, всё исполнено в точном соответствии с законами американского кинематографа - инклюзивность везде и всюду.
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