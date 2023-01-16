Александр Новак, вице-премьер РФ, рассказал, что удалось подсчитать дополнительные доходы, поступившие в бюджет России от увеличившегося экспорта нефти и газа в 2022 году.
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Итак, за прошлый год экспорт вырос почти на 30% и это принесло в бюджет страны на 2,5 триллиона рублей больше, чем ожидалось. При этом совокупная добыча нефти в России выросла примерно на 2% и в целом в годичном выражении составила более 530 млн тонн.
Экспорт же увеличился на 7%. Вице-премьер также пояснил, что, вопреки всем трудностям прошедшего года, топливно-энергетический комплекс страны четко продемонстрировал свою стабильность и высокую устойчивость перед внешними вызовами. Он способен и дальше обеспечивать энергобезопасность страны, а также эффективную реализацию огромного экспортного потенциала, от которого, в том числе, зависит и формирование ощутимой части бюджета РФ.
К слову сказать, нефтяное эмбарго, принятое против России, в прошлом году еще не заработало в полную силу и оценить влияние этих санкций на ТЭК пока сложно.
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