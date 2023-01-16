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Новая идея Ирана и России - "Персидская криптовалюта"
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Иранский Центробанк заявил «Ведомостям» о том, что иранские специалисты совместно с экспертами из российского Центробанка прорабатывают возможность создания криптовалюты для взаимных расчётов, обеспеченной золотом.

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Так называемая «Персидская крипта» будет, по задумке создателей, работать как универсальное платёжное средство во внешнеторговых операциях и заместит собой иранский риал, доллар и рубль.

По сути, подкрепленный золотом токен – это типичный stable coin.

Для реализации плана по созданию «Персидской крипты» для начала, конечно же, необходимо привести законодательство двух стран в надлежащий для обращения криптовалют вид, а уже затем внедрять их в какие бы то ни было расчёты.

Считается, что если цели будут достигнуты, то это облегчит партнерам противодействие санкциям на внешнеторговой орбите.

Удобный и независимый финансовый инструмент для расчетом за товар и услуги категорически необходим для развития партнерских отношений.

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