Крупные онлайн-площадки предлагают "импортозамещенные" мониторы BESHTAU M24FHD

MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62

<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Внезапно Ессентуки стали городом-пионером импортозамещения в России!

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Там расположена отечественная компания под названием «Бештау Электроникс», которая заявила об успешном выпуске пилотной партия мониторов диагональю 24 дюйма BESHTAU M24FHD.

Завод, который расположен непосредственно в самом городе Ессентуки, уже выпустил 10000 подобных мониторов .

Первая партия уже отдана по государственным и бюджетным подразделениям в России (в том числе значительную часть мониторов получил Минздрав Воронежа).

Технические характеристики мониторов BESHTAU M24FHD - это IPS матрица 1900х1080 пикселей, с контрастностью 1000 к 1 и пиковой яркостью 250 кд/м2.

Частота обновления (заявленная) 75 Гц, углы обзора – 178 и по горизонтали, и по вертикали.

Порты для подключения к компьютеру представлены набором разъёмов VGA, HDMI и DisplayPort.

Представители компании уже заявили о том, что совсем скоро будет налажен выпуск 27-дюймовых мониторов на том же сборочном производстве.

Монитор уже можно приобрести на крупных торговых онлайн-площадках по цене около 24000 руб.

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