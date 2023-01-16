Внезапно Ессентуки стали городом-пионером импортозамещения в России!
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Там расположена отечественная компания под названием «Бештау Электроникс», которая заявила об успешном выпуске пилотной партия мониторов диагональю 24 дюйма BESHTAU M24FHD.
Завод, который расположен непосредственно в самом городе Ессентуки, уже выпустил 10000 подобных мониторов .
Первая партия уже отдана по государственным и бюджетным подразделениям в России (в том числе значительную часть мониторов получил Минздрав Воронежа).
Технические характеристики мониторов BESHTAU M24FHD - это IPS матрица 1900х1080 пикселей, с контрастностью 1000 к 1 и пиковой яркостью 250 кд/м2.
Частота обновления (заявленная) 75 Гц, углы обзора – 178 и по горизонтали, и по вертикали.
Порты для подключения к компьютеру представлены набором разъёмов VGA, HDMI и DisplayPort.
Представители компании уже заявили о том, что совсем скоро будет налажен выпуск 27-дюймовых мониторов на том же сборочном производстве.
Монитор уже можно приобрести на крупных торговых онлайн-площадках по цене около 24000 руб.
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