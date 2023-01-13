Сегодня стало известно о том, что ряд депутатов Европарламента требуют устроить Урсуле фон дер Ляйен допрос из-за скандального контракта на закупку вакцин Pfizer.
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Комитет Европарламента уже обратился к президенту ЕК с требованием дать объяснение по данному вопросу и добиться абсолютной прозрачности в том, как проходила многомиллиардная сделка.
Этому предшествовали многочисленные утверждения европейских журналистов о том, что прослеживается явный сговор между Урсулой фон дер Ляйен и частной фармацевтической компанией Pfizer, в результате которого для государств-членов Евросоюза было закуплено 4,5 млрд доз вакцины против коронавируса на общую сумму 71 млрд евро!
Несложная математика даёт понять, что на каждого жителя Евросоюза приходится более чем 10 доз вакцины, даже с учетом новорожденных.
Урсула продолжает стоически уклоняться от неудобных вопросов и не собирается ни с кем ничего обсуждать. «Хотелки» коллег-депутатов юридической силы не имеют.
Скандал пока еще не перешел в более «горячую» стадию, но на фоне коррупционного скандала, связанного с лоббированием интересов Катара в Евросоюзе и вокруг Чемпионата мира по футболу, появилось немало тех, кто с удовольствием воспользуется поводом, чтобы сместить Урсулу со всех руководящих постов и, возможно, даже добиться уголовного наказания для неё.
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