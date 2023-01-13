Об этом он написал в своем Telegram-канале

Спикер Государственной Думы России, Вячеслав Володин, предложил принять и утвердить «закон для негодяев», который бы обеспечивал юридическую базу для конфискации имущества у тех, кто покинул территорию России, но продолжает оскорблять её.

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В своём Telegram-канале он написал примерно так – «Уехавшие негодяи живут безбедно за границей благодаря нашей стране, они сдают в аренду недвижимость, продолжают заниматься бизнесом на территории РФ и получают гонорары за счёт российских граждан. Чувствуя свою безнаказанность, они полагают, что правосудие до них не дотянется».

Сейчас, по словам Вячеслава Володина, нынешнего законодательства не вполне достаточно, чтобы по достоинству наказать тех, кто нелестно отзывается о России.

В некоторой степени это относится к медийным персонам и «звездам» шоу-бизнеса, которые в начале года «прославились» своими публичными выступлениями.

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