Уже несколько дней подряд западные СМИ рассказывают о том, что из «достоверных источников» стало известно про скорое решение Индии присоединиться к нефтяному эмбарго против России.
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Если это произойдёт и Индия так или иначе поддержит нефтяные санкции против России, то это, безусловно, станет катастрофой и стратегическим поражением российских нефтепродуктов на мировом рынке.
Похоже, что изначально бредовая и глупая идея о ценовом потолке на нефть начинает становиться более реальной и не такой уж глупой.
Сначала казалось, что при сохранении позиции крупнейших стран-импортёров российской нефти, а это Китай и Индия, волноваться не о чем.
Но если Индия действительно рассматривает тот или иной вариант нефтяных санкций, то ситуация может измениться кардинально.
Сейчас на рынке ситуация двоякая: с одной стороны, просто так отказаться от нефти из России, которая является очень крупным экспортёром, невозможно; но, с другой стороны, и Россия не может позволить себе лишиться всех крупных покупателей и приходится договариваться с индусами, китайцами и турками, предлагать дисконты на нефть и так далее и тому подобное.
В конце концов, Европа, пусть и через несколько лет, договорится о диверсификации своих поставок, а Россия будет вынуждена искать другие новые рынки сбыта.
В этой ситуации самое странное - это то, что в игру «отказаться от российской нефти» могут играть двое. Россия всячески поддерживает дружеские отношения с Индией, но обязательно ответит, если такой враждебный экономический шаг будет сделан.
Другой вопрос в следующем - сможет ли Индия вслед за всей Европой найти так необходимую для её развития нефть где-то, ещё кроме России?
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