На недавней выставке CES-2023 был представлен иммерсивный монитор компании «Брейлион», который напоминает собой огромный и очень странный шлем виртуальной реальности.
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При этом новый продукт - это полностью иммерсивный 8K OLED-дисплей.
Вокруг анонса данного устройства в рамках выставки было много полемики, собралось немало народу и интересующихся, чтобы протестировать новинку.
Пользователи смогут с помощью этого устройства ощутить виртуальную реальность как она есть, без необходимости использования дополнительной гарнитуры.
Компания продвигает собственную технологию, основанную на использовании волнового фронта для создания поля зрения с реальной оптической глубиной.
Суть данной технологии заключается в том, что пользователи «погружаются» в устройство, которое с помощью встроенных датчиков и видеокамер отслеживает положение головы человека, смотрящего в монитор, и оперативно подстраивается под него.
Создатели говорят, что сейчас ещё мир не готов к появлению подобных устройств, но уже через 3-4 года они станут обыденностью.
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