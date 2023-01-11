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На недавней выставке CES-2023 был представлен иммерсивный монитор компании «Брейлион», который напоминает собой огромный и очень странный шлем виртуальной реальности.

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При этом новый продукт - это полностью иммерсивный 8K OLED-дисплей.

Вокруг анонса данного устройства в рамках выставки было много полемики, собралось немало народу и интересующихся, чтобы протестировать новинку.

Пользователи смогут с помощью этого устройства ощутить виртуальную реальность как она есть, без необходимости использования дополнительной гарнитуры.

Компания продвигает собственную технологию, основанную на использовании волнового фронта для создания поля зрения с реальной оптической глубиной.

Суть данной технологии заключается в том, что пользователи «погружаются» в устройство, которое с помощью встроенных датчиков и видеокамер отслеживает положение головы человека, смотрящего в монитор, и оперативно подстраивается под него.

Создатели говорят, что сейчас ещё мир не готов к появлению подобных устройств, но уже через 3-4 года они станут обыденностью.

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