История началась с того, что в интернете было опубликовано фото тайконавта (китайского космонавта) с ракеткой для игры в настольный теннис в руке.
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Оказывается, на орбите можно заниматься не только тем, что проводить бесконечные эксперименты и научные исследования.
Снимок, вызвавший бурю обсуждений в интернете, является совершенно подлинным.
На нём запечатлён космонавт Цинмин, который реально играет в пинг-понг.
Другие члены экипажа за подобным занятием замечены не были, ну может быть они просто не фанаты настольного тенниса.
Естественно, мяч в невесомости ведёт себя совершенно не так, как на Земле. При этом игра в пинг-понг для тех кто, находится на космической станции, это отличный способ для поддержания физической активности.
Микрогравитация стремительно способствует развитию атрофии мышц и приводит к другим негативным явлениям в организме.
Поэтому тайконавт с помощью этой незатейливый игры тонизирует своё состояние и пытается нивелировать воздействие невесомости на организм.
Для того, чтобы доказать возможность игры в настольный теннис в невесомости, опубликован даже ролик, подтверждающий что это действительно реально. Хотя, конечно, шарик всё-таки прикреплён тонким тросом к конструкции станции, чтобы он вовсе не улетел от игрока.
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