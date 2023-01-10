Ролик с фактом игры уже опубликован китайским космическим ведомством

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История началась с того, что в интернете было опубликовано фото тайконавта (китайского космонавта) с ракеткой для игры в настольный теннис в руке.

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Оказывается, на орбите можно заниматься не только тем, что проводить бесконечные эксперименты и научные исследования.

Снимок, вызвавший бурю обсуждений в интернете, является совершенно подлинным.

На нём запечатлён космонавт Цинмин, который реально играет в пинг-понг.

Другие члены экипажа за подобным занятием замечены не были, ну может быть они просто не фанаты настольного тенниса.

Естественно, мяч в невесомости ведёт себя совершенно не так, как на Земле. При этом игра в пинг-понг для тех кто, находится на космической станции, это отличный способ для поддержания физической активности.

Микрогравитация стремительно способствует развитию атрофии мышц и приводит к другим негативным явлениям в организме.

Поэтому тайконавт с помощью этой незатейливый игры тонизирует своё состояние и пытается нивелировать воздействие невесомости на организм.

Для того, чтобы доказать возможность игры в настольный теннис в невесомости, опубликован даже ролик, подтверждающий что это действительно реально. Хотя, конечно, шарик всё-таки прикреплён тонким тросом к конструкции станции, чтобы он вовсе не улетел от игрока.

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