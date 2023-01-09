На выставке CES-2023 одним из очень интересных решений стало появление внутри специально модифицированного ноутбука от компании Samsung сразу трёх чипов Air Jet Mini, которые занимают гораздо меньше места, чем традиционные вентиляторы охлаждения и работают тише и гораздо эффективнее.
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Твердотельное решение для охлаждения микросхем от стартапа Frore Systems абсолютно защищено от пыли.
Всего же разработчики представили два вида чипов для охлаждения:
«Большой» Air Jet предназначен сразу для больших ноутбуков и портативных игровых систем со значительной вычислительной мощностью, а Air Jet Mini является безвентиляторным решением для охлаждения лёгких и тонких ноутбуков.
Чип Air Jet, по словам создателей, готов к тому, чтобы полностью решить проблему охлаждения и следующего за перегревом падения производительности процессоров в современных ноутбуках.
Традиционные методы охлаждения с помощью вентиляторов оставлены в прошлом.
Внутри чипа расположены специальные крошечные мембраны, которые вибрируют при воздействии ультразвуковых частот и тем самым создается мощный воздушный поток, который проходит сквозь Air Jet и выходится наружу через верхнее отверстие для вентиляции.
Компания, представившая чипы, уже заручилась самой активной поддержкой со стороны Intel и Qualcomm.
Тестовый ноутбук Samsung показал отличные результаты и уже в 2023 году обещают серийные модели ноутбуков с интегрированными чипами Air Jet.
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