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Активное безвентиляторное охлаждение ноутбуков в продуктах Intel и Samsung чипами AirJet уже в 2023
Стартап Frore Systems представил чип AirJet
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На выставке CES-2023 одним из очень интересных решений стало появление внутри специально модифицированного ноутбука от компании Samsung сразу трёх чипов Air Jet Mini, которые занимают гораздо меньше места, чем традиционные вентиляторы охлаждения и работают тише и гораздо эффективнее.

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Твердотельное решение для охлаждения микросхем от стартапа Frore Systems абсолютно защищено от пыли.

Всего же разработчики представили два вида чипов для охлаждения:

«Большой» Air Jet предназначен сразу для больших ноутбуков и портативных игровых систем со значительной вычислительной мощностью, а Air Jet Mini является безвентиляторным решением для охлаждения лёгких и тонких ноутбуков.

Чип Air Jet, по словам создателей, готов к тому, чтобы полностью решить проблему охлаждения и следующего за перегревом падения производительности процессоров в современных ноутбуках.

Традиционные методы охлаждения с помощью вентиляторов оставлены в прошлом.

Внутри чипа расположены специальные крошечные мембраны, которые вибрируют при воздействии ультразвуковых частот и тем самым создается мощный воздушный поток, который проходит сквозь Air Jet и выходится наружу через верхнее отверстие для вентиляции.

Компания, представившая чипы, уже заручилась самой активной поддержкой со стороны Intel и Qualcomm.

Тестовый ноутбук Samsung показал отличные результаты и уже в 2023 году обещают серийные модели ноутбуков с интегрированными чипами Air Jet.

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#airjet #активное безвентиляторное охлаждение ноутбуков уже с 2023 года в продуктах intel и samsung #стартап frore systems представила чип airjet
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