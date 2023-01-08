Издание Daily Mail в драматической манере повествования выпустило статью, в которой утверждается, что без малого четверть действующих военнослужащих армии Великобритании страдают от избыточного веса и ожирения.
реклама
Газета заявляет, что с 2010 года по причине наличия лишнего веса со службы были уволены более пяти тысяч солдат, у более чем полутора тысяч развился диабет II типа.
Приводятся примеры критических значений по весу – например, на момент увольнения по состоянию здоровья, один из бойцов весил более 180 кг.
Еще около 800 военнослужащих, которых пришлось принудительно демобилизовать, весили более 110 кг.
Газета также утверждает, что внутри армии солдат, больных ожирением, принуждали использовать специальные таблетки для похудения, а также же «ментально воздействовали на бойцов, чтобы они за свой счёт провели операции по липосакции». Около 60 военных реально легли под нож пластических хирургов для откачки жира.
Офицерское звено винит во всём культуру бодипозитива, которую активно пропагандируют в стране.
Именно это приводит к таким плачевным последствиям.