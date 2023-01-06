Японцы продают их по смешной цене

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MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

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3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

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3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке

3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке

Японская компания, которая специализируется на выпуске игрушек, презентовала гаджет, который называется "умными" часами.

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У "гаджета" красивый дизайн, но вот с набором опций тут большая проблема.

По факту опций нет никаких. Вообще.

Часы не умеют считать шаги, не могут показывать время, не измеряют пульс. Это официально самые бесполезные смарт-часы в мире.

Модель называется Stone Watch и не оснащена даже экраном.

Вся конструкция это кусок чёрной пластмассы, который "дизайнерски" интегрирован с силиконовым ремешком, который по традиции можно сменить на ремешок другого цвета.

Производитель откровенно заявляет о том, что эти часы созданы не для того, чтобы узнавать время, а для того, чтобы просто носить их на руке, ведь выглядят они эстетично и красиво.

Забавно, но сама компания относится к своему новому изобретению очень серьёзно и не вкладывает и толику юмора в презентацию новинки.

Всё очень серьёзно. Данный гаджет вполне имеет право на существование и им даже можно гордиться, считают производители.

При этом стоимость Stone Watch равняется 200 руб по курсу ЦБ.

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