Японская компания, которая специализируется на выпуске игрушек, презентовала гаджет, который называется "умными" часами.
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У "гаджета" красивый дизайн, но вот с набором опций тут большая проблема.
По факту опций нет никаких. Вообще.
Часы не умеют считать шаги, не могут показывать время, не измеряют пульс. Это официально самые бесполезные смарт-часы в мире.
Модель называется Stone Watch и не оснащена даже экраном.
Вся конструкция это кусок чёрной пластмассы, который "дизайнерски" интегрирован с силиконовым ремешком, который по традиции можно сменить на ремешок другого цвета.
Производитель откровенно заявляет о том, что эти часы созданы не для того, чтобы узнавать время, а для того, чтобы просто носить их на руке, ведь выглядят они эстетично и красиво.
Забавно, но сама компания относится к своему новому изобретению очень серьёзно и не вкладывает и толику юмора в презентацию новинки.
Всё очень серьёзно. Данный гаджет вполне имеет право на существование и им даже можно гордиться, считают производители.
При этом стоимость Stone Watch равняется 200 руб по курсу ЦБ.