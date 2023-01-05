Конец 2022 года запомнился сразу несколькими любопытными новостями, которые касаются передового предприятия TSMC по выпуску микрочипов на острове Тайвань.
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Новость первая
Мировой полупроводниковый гигант заявил о значительном расширении производства.
TSMC ведет активные переговоры о том, чтобы открыть завод на европейском континенте. Предположительно, в Германии, куда уже направлена делегация менеджеров для обсуждения проекта.
Новость вторая
TSMC заявила о планах в самом скором будущем построить свой завод в Японии, что подтвердил генсек рабочей правящей партии этой страны по промышленной стратегии.
Новость третья
TSMC собирается утроить свои финансовые вливания в американскую экономику, а в перспективе и вовсе перенести туда всё своё производство. Имеющийся у компании единственный завод в Аризоне должен уже к 2026 году прирасти еще одним производством.
Все эти новости эксперты увязывают в единую политику релокации самого ценного из тайваньских активов с проблемной территорией острова в «безопасную гавань» США и Европы при поддержке администрации Байдена.
Считается, что если в будущем решение тайваньского вопроса перейдёт в горячую фазу, то Китай может получить в итоге просто кусочек островной территории, а все ценные «такси, заводы, газеты, пароходы» будут уже релоцированы с территории острова.