Коллапс социальных и политических институтов в странах Старого Света пока откладывается

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Все осенние месяцы 2022 года только ленивый не сообщил о том, что Европу ждёт буквально катастрофа будущей зимой 2022-2023.

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Тем не менее, факты показывают обратное - европейцы продолжают экономить, платить баснословные суммы за ЖКХ, но никаких социальных бунтов и коллапса политических институтов не происходит.

При этом цены на закупку газа снизились уже до 750 долларов США за 1000 кубических метров, это гораздо меньше, чем цена покупки газа в начале осени 2022 года.

По сути, ведущие мировые эксперты говорят, что Европе попросту повезло!

Вот такой вот случился праздник на «европейской улице».

Сейчас факторы, которые влияют на энергобезопасность Старого Света, вообще не зависят от еврочиновников.

Фактор первый - Очень тёплая зима

Например, в Варшаве побит 24-летний температурный рекорд и была зафиксирована температура + 19 градусов. В предгорьях Альп прекратился горнолыжный сезон, часть склонов в долине попросту без снега, а температура превышает 18 градусов. В Калининграде на Новый год зафиксировано + 12 градусов.

Фактор второй - Экономика Китая пострадала от ковида

Известные экономические трудности начались в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Данная часть света является важнейшим из всех мировых импортеров энергоносителей, пандемия коронавируса, которая бушует в Китае, существенно сказалась на его темпах роста.

По итогам 2022 года ВВП КНР вырос на 3% вместо обещанных 5%.

По независящим от Европы причинам, ситуацию с расходом газа всё же удалось удержать на более-менее приемлемом уровнем.

Но будущий год - совсем другая история.

Китай решил отказаться от covid-ограничений, его экономика заняла уверенную траекторию роста и все те факторы, которые помогли Европе, могут ей помешать в будущем – зима будет холоднее, а Китай скупит все энергоресурсы для своего дальнейшего развития.

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