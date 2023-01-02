Нынешняя суровая зима, по её словам, только разминка перед действительно сложной зимой следующего года

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Директор Международного Валютного Фонда, коим нынче является Кристалина Георгиева, дала интервью телеканалу CBS.

реклама

В этом интервью она пространно рассуждала о том, как Европа справляется со своей зависимостью от российских газа и нефти и, сама того не желая, ввела в обиход новый термин, который наиболее полно позволяет охарактеризовать реальную ситуацию в Европе – «энергетический шок».

Именно с таким типом воздействия, как заявляет Георгиева, придется столкнуться Европе нынешней суровой зимой, а следующая, по её прогнозам, будет ещё тяжелее и сложнее.

Также глава МВФ прогнозирует в целом очень тяжёлый год для экономики мира, она рассказала, что три традиционных «локомотива» мировой экономики – США, Китай и ЕС замедлились одновременно, хотя и по разным причинам.

В Еврозоне - проблемы с газом (точнее, его отсутствие для будущего наполнения хранилищ), в Китае - провал политики "нулевой терпимости" в отношении распространения коронавирусной инфекции и, как следствие, падение производства по всем секторам.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K