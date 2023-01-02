Директор Международного Валютного Фонда, коим нынче является Кристалина Георгиева, дала интервью телеканалу CBS.
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В этом интервью она пространно рассуждала о том, как Европа справляется со своей зависимостью от российских газа и нефти и, сама того не желая, ввела в обиход новый термин, который наиболее полно позволяет охарактеризовать реальную ситуацию в Европе – «энергетический шок».
Именно с таким типом воздействия, как заявляет Георгиева, придется столкнуться Европе нынешней суровой зимой, а следующая, по её прогнозам, будет ещё тяжелее и сложнее.
Также глава МВФ прогнозирует в целом очень тяжёлый год для экономики мира, она рассказала, что три традиционных «локомотива» мировой экономики – США, Китай и ЕС замедлились одновременно, хотя и по разным причинам.
В Еврозоне - проблемы с газом (точнее, его отсутствие для будущего наполнения хранилищ), в Китае - провал политики "нулевой терпимости" в отношении распространения коронавирусной инфекции и, как следствие, падение производства по всем секторам.