Главе КНДР совершенно ясно, кто первый окажется под ударом и он не собирается сидеть сложа руки

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что США, совместно с Токио и Сеулом, создают настоящую «азиатскую версию НАТО».

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Ни о каком дружественном сотрудничестве речь не идёт.

Об этом лидер КНДР сообщил в своём докладе на пленуме партии страны.

По его словам, по уже всем известному сценарию США планомерно повышают напряжённость в регионе и создают военный союз, который станет за считанные минуты вместо оборонительного - агрессивно нападающим.

В свете этого за Китай Ким Чен Ын переживает гораздо меньше, чем за КНДР. Силы самообороны Северной Кореи должны готовиться к «беспрецедентным в истории человечества по злобность и жестокости проискам врагов».

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Недавно Северная Корея выпустила рой беспилотников в сторону Южной, которые буквально посрамили хваленые эшелонированные системы ПВО, созданные по стандартам НАТО, а сегодня появилась информация о том, что лидер Северной Кореи показал своей дочери баллистические ракеты «Хвасон-12» и мобильные пусковые установки KN-23, которые могут нести тактические ядерные заряды.