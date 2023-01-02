Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что США, совместно с Токио и Сеулом, создают настоящую «азиатскую версию НАТО».
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Ни о каком дружественном сотрудничестве речь не идёт.
Об этом лидер КНДР сообщил в своём докладе на пленуме партии страны.
По его словам, по уже всем известному сценарию США планомерно повышают напряжённость в регионе и создают военный союз, который станет за считанные минуты вместо оборонительного - агрессивно нападающим.
В свете этого за Китай Ким Чен Ын переживает гораздо меньше, чем за КНДР. Силы самообороны Северной Кореи должны готовиться к «беспрецедентным в истории человечества по злобность и жестокости проискам врагов».
Недавно Северная Корея выпустила рой беспилотников в сторону Южной, которые буквально посрамили хваленые эшелонированные системы ПВО, созданные по стандартам НАТО, а сегодня появилась информация о том, что лидер Северной Кореи показал своей дочери баллистические ракеты «Хвасон-12» и мобильные пусковые установки KN-23, которые могут нести тактические ядерные заряды.