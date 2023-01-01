И сделали еще ряд прогнозов на 2023 год

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Во время специального предновогоднего ритуала в перуанской столице Лиме местные шаманы заглянули за грань реальности и сделали несколько прогнозов на 2023 год.

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Итак, по словам главного шамана (объединяющего видения сразу нескольких «коллег» в единое целое), которого цитирует агентство Рейтерс, «уже до конца лета будет подписано мирное соглашение, которое положит конец кризису на Украине. До этого месяцы будут связаны с постоянным применением силы, но после всё придёт в норму, успокоится и наступит мир, вот что мы увидели».

Помимо прочего, шаманы также указали, что в своих видениях им явились предзнаменования сильнейшего землетрясения, которое затронет северную часть Америки (возможно, речь идет именно о США), а также спрогнозировали другие масштабные климатические бедствия, которые принесут немало бед человечеству в 2023 году.

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