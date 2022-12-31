Агентство Bloomberg сообщает о том, что Илон Маск стал первым на планете Земля человеком, который потерял за один календарный год 200 млрд долларов собственного состояния.
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На момент ноября 2021 года совокупный капитал Маска оценивался примерно в 340 млрд долларов. Однако, в течение 2022 года произошло резкое падение акций Tesla, суета вокруг приобретения Илоном Маском «Твиттера» за 44 млрд долларов и ещё много чего.
Всё это негативно сказалось на капиталах Маска и сейчас его состояние оценивается «всего» в 137 млрд долларов.
При этом Илон Маск не видит для себя особенной угрозы и продолжает быть «больше, чем просто миллиардером».
Он активно участвует в политической жизни своей страны, активно обсуждает кризис на Украине и предлагает пути его решения, а также выступает с обширными разоблачениями действий бывшей администрации «Твиттер» по вмешательству в выборы США.
Компания SpaceX также продолжает крайне успешно развиваться, проект спутникового интернета StarLink приносит прибыль, наверное в наступающем году Маск вернет "утраченные" капиталы обратно.