Дела у Илона Маска в этом году пошли не так успешно

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Агентство Bloomberg сообщает о том, что Илон Маск стал первым на планете Земля человеком, который потерял за один календарный год 200 млрд долларов собственного состояния.

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На момент ноября 2021 года совокупный капитал Маска оценивался примерно в 340 млрд долларов. Однако, в течение 2022 года произошло резкое падение акций Tesla, суета вокруг приобретения Илоном Маском «Твиттера» за 44 млрд долларов и ещё много чего.

Всё это негативно сказалось на капиталах Маска и сейчас его состояние оценивается «всего» в 137 млрд долларов.

При этом Илон Маск не видит для себя особенной угрозы и продолжает быть «больше, чем просто миллиардером».

Он активно участвует в политической жизни своей страны, активно обсуждает кризис на Украине и предлагает пути его решения, а также выступает с обширными разоблачениями действий бывшей администрации «Твиттер» по вмешательству в выборы США.

Компания SpaceX также продолжает крайне успешно развиваться, проект спутникового интернета StarLink приносит прибыль, наверное в наступающем году Маск вернет "утраченные" капиталы обратно.

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