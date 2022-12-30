В уже далеком 1922 году век назад были подписаны основные документы о создании СССР.
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Событие, безусловно, эпохальное.
Сегодняшние россияне с удовольствием ответили на вопросы ВЦИОМ о том, как они относятся к СССР и что вообще осталось в памяти народа об этом периоде российского государства.
Итак, почти 60% опрошенных очень сожалеют о том, что СССР распался. При этом 20% респондентов вообще не жалеют о распаде СССР.
Около 48% собеседников хотели бы восстановления СССР в современности, но 37% из оставшихся яростно против того, чтобы СССР возродился.
Примерно 41% россиян считают, что даже в нынешних реалиях создание «нового СССР» невозможно.
Если говорить о достижениях эпохи СССР, которые пережили век, и остались в памяти, то более 55% опрошенных главным достижением Союза называют покорение космоса (это и запуск первого спутника, и полёт Гагарина в космос, и космическая программа в целом), 13% считают главной заслугой СССР героическую победу в Великой Отечественной.
Далее (с меньшим уровнем одобрения по ниспадающей) следуют:
- развитие промышленности и заводов,
- развитие науки и техники,
- развитие ядерного оружия,
- бесплатное образование и медицина,
- развитие сельского хозяйства (в том числе поднятие целины).