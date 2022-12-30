К утру 30 декабря 1922 года документ вступил в силу

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

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4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

В уже далеком 1922 году век назад были подписаны основные документы о создании СССР.

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Событие, безусловно, эпохальное.

Сегодняшние россияне с удовольствием ответили на вопросы ВЦИОМ о том, как они относятся к СССР и что вообще осталось в памяти народа об этом периоде российского государства.

Итак, почти 60% опрошенных очень сожалеют о том, что СССР распался. При этом 20% респондентов вообще не жалеют о распаде СССР.

Около 48% собеседников хотели бы восстановления СССР в современности, но 37% из оставшихся яростно против того, чтобы СССР возродился.

Примерно 41% россиян считают, что даже в нынешних реалиях создание «нового СССР» невозможно.

Если говорить о достижениях эпохи СССР, которые пережили век, и остались в памяти, то более 55% опрошенных главным достижением Союза называют покорение космоса (это и запуск первого спутника, и полёт Гагарина в космос, и космическая программа в целом), 13% считают главной заслугой СССР героическую победу в Великой Отечественной.

Далее (с меньшим уровнем одобрения по ниспадающей) следуют:

- развитие промышленности и заводов,

- развитие науки и техники,

- развитие ядерного оружия,

- бесплатное образование и медицина,

- развитие сельского хозяйства (в том числе поднятие целины).

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