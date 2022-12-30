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ВЦИОМ: 58% россиян сожалеют о распаде Советского Союза - 100 лет назад был создан СССР
К утру 30 декабря 1922 года документ вступил в силу
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В уже далеком 1922 году век назад были подписаны основные документы о создании СССР.

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Событие, безусловно, эпохальное.

Сегодняшние россияне с удовольствием ответили на вопросы ВЦИОМ о том, как они относятся к СССР и что вообще осталось в памяти народа об этом периоде российского государства.

Итак, почти 60% опрошенных очень сожалеют о том, что СССР распался. При этом 20% респондентов вообще не жалеют о распаде СССР.

Около 48% собеседников хотели бы восстановления СССР в современности, но 37% из оставшихся яростно против того, чтобы СССР возродился.

Примерно 41% россиян считают, что даже в нынешних реалиях создание «нового СССР» невозможно.

Если говорить о достижениях эпохи СССР, которые пережили век, и остались в памяти, то более 55% опрошенных главным достижением Союза называют покорение космоса (это и запуск первого спутника, и полёт Гагарина в космос, и космическая программа в целом), 13% считают главной заслугой СССР героическую победу в Великой Отечественной.

Далее (с меньшим уровнем одобрения по ниспадающей) следуют:

- развитие промышленности и заводов,

- развитие науки и техники,

- развитие ядерного оружия,

- бесплатное образование и медицина,

- развитие сельского хозяйства (в том числе поднятие целины).

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#вциом #ссср #империя #россия cccp #советская империя
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ВЦИОМ: 58% россиян сожалеют о распаде Советского Союза - 100 лет назад был создан СССР
Xmast
16:27
Дите ты малое. Не видишь очевидных вещей. Которые всем понятны. А советов такие и не слушают. Тебе же неймется явно. Потратил 100к. И тормозит. Я бы 2 ноута детям лучше взял на эти деньги. Для учебы и...
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