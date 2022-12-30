Несколько дней назад стало известно о том, что представители Министерства Финансов, контролирующие работу со средствами, входящими в Фонд Национального Благосостояния, презентовали новую инвестиционную структуру «государственной копилки».
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По состоянию на 1 декабря 2022 года размер «народной кубышки» составлял 14 триллионов рублей.
Для получения максимального положительного эффекта от накоплений эти средства необходимо во что-то инвестировать, но в сложившейся геополитической ситуации задача эта довольно сложная.
С нынешнего момента решено установить максимальные «квоты», в рамках которых можно переводить средства Фонда в золото и юани.
Таким образом, теперь до 60% средств Фонда можно держать в китайской национальной валюте, а максимально 40% - в золотых слитках.
Такая структура средств Фонда максимально гибко отвечает всем современным финансовым вызовам, которые стоят перед Россией.