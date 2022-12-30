Инвестировать сейчас больше не во что

MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3060 Ti со скидкой 17% в Ситилинке

3060 Ti со скидкой 17% в Ситилинке

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать

-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать

Несколько дней назад стало известно о том, что представители Министерства Финансов, контролирующие работу со средствами, входящими в Фонд Национального Благосостояния, презентовали новую инвестиционную структуру «государственной копилки».

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По состоянию на 1 декабря 2022 года размер «народной кубышки» составлял 14 триллионов рублей.

Для получения максимального положительного эффекта от накоплений эти средства необходимо во что-то инвестировать, но в сложившейся геополитической ситуации задача эта довольно сложная.

С нынешнего момента решено установить максимальные «квоты», в рамках которых можно переводить средства Фонда в золото и юани.

Таким образом, теперь до 60% средств Фонда можно держать в китайской национальной валюте, а максимально 40% - в золотых слитках.

Такая структура средств Фонда максимально гибко отвечает всем современным финансовым вызовам, которые стоят перед Россией.

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