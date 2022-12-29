В недавнем интервью глава дипломатического ведомства Казахстана, разговаривая с японскими журналистами, заявил, что Казахстан принял безапелляционное решение отказаться присоединяться к санкциям Запада против России, но при этом Казахстан также отказывается и от помощи Москве для обхода этих санкций.
реклама
Его слова приводят журналисты – «Да, в плане экономики и торговли Казахстана и РФ исторически традиционно имеют довольно тесные связи. В какой-то степени санкции против РФ довольно негативно отразились и на экономике самого Казахстана. Правительство Казахстана не поддерживало и сейчас не поддерживает никаких санкций против России, но в целом принцип действий для нашей страны абсолютно понятен - мы не будем использовать свои компании и различные другие способы обхода американский и европейских санкций для того, чтобы помочь Москве».
Такая «дуальная политика» (а, говорят проще, попытка усидеть на двух стульях) уже привел к тому, что инфляция в Казахстане бьет рекорды впервые за дюжину лет.