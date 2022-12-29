Заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди

В недавнем интервью глава дипломатического ведомства Казахстана, разговаривая с японскими журналистами, заявил, что Казахстан принял безапелляционное решение отказаться присоединяться к санкциям Запада против России, но при этом Казахстан также отказывается и от помощи Москве для обхода этих санкций.

реклама

Его слова приводят журналисты – «Да, в плане экономики и торговли Казахстана и РФ исторически традиционно имеют довольно тесные связи. В какой-то степени санкции против РФ довольно негативно отразились и на экономике самого Казахстана. Правительство Казахстана не поддерживало и сейчас не поддерживает никаких санкций против России, но в целом принцип действий для нашей страны абсолютно понятен - мы не будем использовать свои компании и различные другие способы обхода американский и европейских санкций для того, чтобы помочь Москве».

Такая «дуальная политика» (а, говорят проще, попытка усидеть на двух стульях) уже привел к тому, что инфляция в Казахстане бьет рекорды впервые за дюжину лет.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 4080 MSI Gaming дешевеет не смотря на курс 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K