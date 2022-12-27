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NYT утверждает, что ремонт "Северного потока" обойдется в $500 млн
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Издание «Нью-Йорк Таймс» сообщает о том, что его журналистам стала известна предположительная сумма, в которую оценивается (пока что предварительная) стоимость ремонта взорванного газопровода «Северный поток».

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Итак, источники газеты сообщают, что компания-оператор «Нордстрим AG» все последние недели уходящего года ведёт масштабные работы по оценке причинённого ущерба, а также по оценке стоимости будущего ремонта.

Помимо прочего, специалисты компании пытаются выяснить и смоделировать сколько времени повреждённая труба газопровода сможет находиться в фактическом состоянии под воздействием солёной воды без дальнейшего разрушения.

Чем дольше затягивается ремонт, тем масштабнее будут предполагаемые работы по восстановлению из-за естественного воздействия окружающей среды.

Официально российская сторона никаких оценок по данному вопросу не давала, идёт расследование. Сроки и стоимость ремонта оценить сложно, но журналисты «Нью-Йорк Таймс» утверждают, что сумма уже известна это 35 млрд руб или 500 млн долларов по нынешнему курсу.

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