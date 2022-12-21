Газета «Ведомости» со ссылкой на директора госкорпорации «Роскосмос», Юрия Борисова, сообщает о том, что компания ожидает роста убытков по итогам текущего года почти на 60%!
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В компании говорят, что убытки могут достигнуть 50 млрд руб по сравнению с 30 млрд по итогам прошлого года.
В качестве основной причины такого положения дел называют «хронические срывы контрактных обязательств в плане сроков сдачи продукции».
Господин Борисова говорит, что сроки сдачи продукции оказались сорваны из-за изменившейся геополитической ситуации в мире, но немало здесь и «вины» тех, кто плохо организовал рабочий процесс и трудовую дисциплину на своих предприятиях.
Обязательства по сдаче продукции в период с 2021 по 2022 год не исполнили «практически все основные предприятия», с которыми сотрудничает «Роскосмос», говорит Борисов.
Сейчас принимаются экстренные меры для исправления ситуации, появляются новые графики, в менеджерские контракты вносятся необходимые изменения, которые предусматривают дополнительные штрафы и другие наказания за срыв графиков производств, каждый случай подобных проблем теперь будет на особом контроле.