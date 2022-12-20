Компоновка - плотнейшая, как там будет с охлаждением - вопрос

Ещё 11 декабря компания Xiaomi представила широкой общественности свой первый персональный компьютер настольного типа под названием Host Mini.

реклама

Сейчас же эта модель попала в руки некоторых обзорщиков, которые смогли продемонстрировать ряд характерных особенностей данного девайса.

Первое, на что обращаешь внимание - это очень плотная компоновка.

Да, это ожидаемо в корпусе объёмом всего 0,44 литра, но уже сейчас известно, что внутри такого корпуса удастся разместить сразу 2 SSD-диска формата М2, но только один из них обеспечивает подключение к шине PCIe 4.0.

Второй накопитель будет работать на старом добром протоколе SATA.

В предварительной конфигурации модели можно увидеть два модуля памяти SO-DIMM производства компании Samsung, каждый из которых имеет объём 8 ГБ, а также SSD Yangtze Memory на 512 ГБ.

Такие накопители довольно быстрые. Они по чтение достигают скорости почти в 4 Гб в секунду, а скорость записи почти всегда выше 2,5 Гб в секунду.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде

Довольно интересные кадры, которые пока не смогут ответить на вопрос - окажется ли данная модель популярной? Какие «вылезут» в процессе массовой эксплуатации «детские болезни»?