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DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Первый настольный Host Mini от Xiaomi показали изнутри
Компоновка - плотнейшая, как там будет с охлаждением - вопрос
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Ещё 11 декабря компания Xiaomi представила широкой общественности свой первый персональный компьютер настольного типа под названием Host Mini.

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Сейчас же эта модель попала в руки некоторых обзорщиков, которые смогли продемонстрировать ряд характерных особенностей данного девайса.

Первое, на что обращаешь внимание - это очень плотная компоновка.

Да, это ожидаемо в корпусе объёмом всего 0,44 литра, но уже сейчас известно, что внутри такого корпуса удастся разместить сразу 2 SSD-диска формата М2, но только один из них обеспечивает подключение к шине PCIe 4.0.

Второй накопитель будет работать на старом добром протоколе SATA.

В предварительной конфигурации модели можно увидеть два модуля памяти SO-DIMM производства компании Samsung, каждый из которых имеет объём 8 ГБ, а также SSD Yangtze Memory  на 512 ГБ.

Такие накопители довольно быстрые. Они по чтение достигают скорости почти в 4 Гб в секунду, а скорость записи почти всегда выше 2,5 Гб в секунду.

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Довольно интересные кадры, которые пока не смогут ответить на вопрос - окажется ли данная модель популярной? Какие «вылезут» в процессе массовой эксплуатации «детские болезни»?

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#xiaomi #host mini #первый настольный host mini от xiaomi показали изнутри
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