Ещё 11 декабря компания Xiaomi представила широкой общественности свой первый персональный компьютер настольного типа под названием Host Mini.
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Сейчас же эта модель попала в руки некоторых обзорщиков, которые смогли продемонстрировать ряд характерных особенностей данного девайса.
Первое, на что обращаешь внимание - это очень плотная компоновка.
Да, это ожидаемо в корпусе объёмом всего 0,44 литра, но уже сейчас известно, что внутри такого корпуса удастся разместить сразу 2 SSD-диска формата М2, но только один из них обеспечивает подключение к шине PCIe 4.0.
Второй накопитель будет работать на старом добром протоколе SATA.
В предварительной конфигурации модели можно увидеть два модуля памяти SO-DIMM производства компании Samsung, каждый из которых имеет объём 8 ГБ, а также SSD Yangtze Memory на 512 ГБ.
Такие накопители довольно быстрые. Они по чтение достигают скорости почти в 4 Гб в секунду, а скорость записи почти всегда выше 2,5 Гб в секунду.
Довольно интересные кадры, которые пока не смогут ответить на вопрос - окажется ли данная модель популярной? Какие «вылезут» в процессе массовой эксплуатации «детские болезни»?