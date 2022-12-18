Группа учёных из Кентского университета заявила о том, что им удалось создать специальный гель, в основе которого находятся клетки человеческой крови.
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Специальный белок, который содержится в клетках крови (талин) способен защищать человека или технику от воздействия сверхзвуковых объектов.
Например, летящих осколков и пуль.
Планируется, что из нового геля в скором будущем будут создавать бронежилеты для военных и специальными гелевую броню для самолётов и космических кораблей.
Каждая молекула талина имеет 13 так называемых «переключателей», которые могут уплотняться при воздействии внешних разрушающих сил.
Сразу после того, как приложение силы прекращается, молекулы восстанавливаются до начального уровня, и это свойство позволяет поглощать кинетическую энергию ударов.
В экспериментах, проведенных учеными, по образцу, обработанному «гелем из крови», стреляли крошечными частицами камня, а также крупными осколками.
При этом алюминиевая пластина, которую покрывал гель, осталась нетронутой.
Даже на сверхзвуковых скоростях, гелевая защита из крови успешно останавливала объекты.