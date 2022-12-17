С такой инициативой выступил депутат Ярослав Нилов

Один из самолётов компании «Аэрофлот», а именно новые «Сухой Суперджет - 100» или МС - 21, которые только собираются пополнить ряды парка отечественных массовых авиапассажирских лайнеров, могут назвать именем Жириновского.

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Об этом сообщил депутат Ярослав Нилов.

Он уже направил своё официальное предложение руководству «Аэрофлота» и опубликовал официальный ответ, в котором перевозчик обещал с пристрастием рассмотреть такую возможность и подумать над тем, чтобы увековечить память Владимира Жириновского, присвоив одному из бортов имя политика.

Будет ли это на самом деле или нет, судить пока сложно.

Поставки SSJ - 100 и МС - 21 всё ещё не начались (хотя подписан огромный по величине финансирования контракт), как только первые самолеты начнут передавать на баланс «Аэрофлота», станет известно и то, будут ли присваивать бортам персональные имена знаменитых политиков России.

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