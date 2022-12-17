Китайский премиум-производитель люксовых аксессуаров для ПК стартовал в России

На отечественном рынке компьютерных аксессуаров появился новый, но очень сильный игрок - бренд Dareu, который специализируется на выпуске премиальных компьютерных аксессуаров.

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Базируется он в Китае и его представители заявляют, что по сравнению с их продукцией клавиатуры и мыши от Razer и HyperX всего лишь "бледные поганки".

На фоне массового ухода производителей с российского рынка, китайцы, наоборот, решили наконец-таки выйти на отечественных геймеров.

Первый этап завоевания России это реализация клавиатур, мышек и другой продукции через крупные сетевые магазины и это будут именно официальные поставки, никакого "параллельного импорта".

Ранее устройства фирмы Dareu можно было найти на онлайн-площадках, но они в России были неизвестны.

Саму компанию основали в далеком 2006 году и сейчас этот производитель - третий по количеству продаж в Китае (впереди только Logitech и Cherry).

Доподлинно известно, что компания Dareu закупает свою продукцию у сторонних подрядчиков, но оформляет её в уникальном дизайне, чтобы гарантированно выделяться на фоне аналогов.

Экзотические цвета серийных моделей и необычный внешний вид сразу же выделяют продукцию этой компании на фоне аналогов.

При этом довольно ожидаемо, что ни повышенной точности работы в играх, ни экстремальной автоматизации, ни, тем более, долговечности своих продуктов марка не гарантируют.

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