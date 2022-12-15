Гражданин сразу четырех государств мира неплохо зарабатывает

Павел Дуров опять появился в сводках мировых информационных лент.

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Теперь поводом для упоминания основателя Телеграмм стало то, что, по информации Forbes, он стал самым богатым человеком в Объединённых Арабских Эмиратах.

При этом по своему состоянию он лидирует и в этом рейтинге тоже, а от ближайшего преследователя отрыв существенный.

Сегодняшнее состояние Павла Дурова оценивается чуть более чем в 15 млрд долларов и это почти в 5 раз больше, чем у самого успешного предпринимателя в Объединённых Арабских Эмиратах.

Интересно, что сейчас у Дурова гражданство сразу 4 стран: России, Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ.

Законным гражданином Эмиратов Дуров стал лишь в феврале нынешнего года.

Одни только расходы на содержание Telegram составляют около 45 млн долларов в месяц или примерно 540 млн долларов в год, но Павел Дуров не устаёт придумывать всё новые и новые способы монетизации в Telegram, где теперь продаётся буквально всё – реклама, стикерпаки, юзернеймы и прочая и прочая.

Неудивительно будет узнать, что в скором времени он существенно увеличит своё немалое состояние.

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