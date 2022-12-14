Самое время вернуться к истокам

Представители пресс-службы Пермского завода «Форвард» (Forward) сообщили журналистам ТАСС о том, что уже с января 2023 года предприятие вернётся к серийному выпуску легендарных велосипедов «Кама», которые были ультра популярны в СССР в период с семидесятых по девяностые годы.

реклама

Пермский завод - это крупнейшее в стране предприятие, которое поставляет и производит современные велосипеды, аксессуары и запчасти для них.

Возврат к серийному производству велосипедов «Кама» на мощностях предприятия «Форвард» это ответ на санкции против России и попытка локализовать, как было раньше, популярнейшую и дешёвую модель велосипеда «для всех», которая имела бы гарантированный спрос в любой экономической ситуации.

При этом, пока неизвестно, будет ли выпущена большая линейка велосипедов под маркой «Кама» или же начнётся выпуск лишь локальных моделей по старым чертежам.

Может быть так, что нынешние дети детей их 90-х на себе почувствуют, что такое настоящее "велосипедное" детство.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом