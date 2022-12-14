Представители пресс-службы Пермского завода «Форвард» (Forward) сообщили журналистам ТАСС о том, что уже с января 2023 года предприятие вернётся к серийному выпуску легендарных велосипедов «Кама», которые были ультра популярны в СССР в период с семидесятых по девяностые годы.
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Пермский завод - это крупнейшее в стране предприятие, которое поставляет и производит современные велосипеды, аксессуары и запчасти для них.
Возврат к серийному производству велосипедов «Кама» на мощностях предприятия «Форвард» это ответ на санкции против России и попытка локализовать, как было раньше, популярнейшую и дешёвую модель велосипеда «для всех», которая имела бы гарантированный спрос в любой экономической ситуации.
При этом, пока неизвестно, будет ли выпущена большая линейка велосипедов под маркой «Кама» или же начнётся выпуск лишь локальных моделей по старым чертежам.
Может быть так, что нынешние дети детей их 90-х на себе почувствуют, что такое настоящее "велосипедное" детство.